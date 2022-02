FC Porto empata contra 10 em jogo histórico para Sérgio Conceição

Taremi acertou no poste no último lance do jogo com o Gil Vicente e impediu que o FC Porto fugisse ao Sporting rumo ao título nacional. Depois do empate do Sporting na véspera na Madeira, os portistas podiam ficar com uma vantagem de oito pontos, mas os gilistas fizeram jus ao estatuto de equipa sensação da I Liga, apesar de jogarem com menos um desde os três minutos de jogo (expulsão de Vítor Carvalho), e empataram (1-1) os dragões no jogo 256 de Sérgio Conceição pelo FC Porto. O técnico é agora o segundo com mais jogos na história do clube azul e branco e só com Pedroto pela frente (321).

☑ RESUMO

Liga Portugal bwin (#24) | FC Porto 1-1 Gil Vicente#LigaPortugalbwin #FCPGVFC pic.twitter.com/OJF4m6D18x - VSPORTS (@vsports_pt) February 27, 2022

O espanhol Fran Navarro, aos 62 minutos, adiantou o Gil Vicente no marcador, mas o brasileiro Evanilson (aos 66') fez o empate para os dragões, que assim cederam o segundo empate caseiro no campeonato, desaproveitaram o empate do campeão. A assistência de Taremi para o golo de Evanilson foi um dos bons e raros momentos da equipa portista no jogo em que terá feito uma das piores exibições da época,

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O empate no Dragão é um prémio justo para o Gil Vicente, que já não perder há nove jogos e permanece no quinto lugar ao fim de 24 jornadas. A equipa de Ricardo Soares teve em Pedrinho um perigo à solta, com a ajuda de Léautey e Fran Navarro, e nunca mostrou a faceta de equipa com menos um em campo.