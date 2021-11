FC Porto e Sporting procuram vitórias que garantem continuidade na UEFA em 2022

FC Porto e Sporting podem garantir já hoje a continuidade nas provas da UEFA em 2022, por via da Liga Europa. É um objetivo que as duas equipas portuguesas alcançarão se vencerem nesta 4.ª jornada da Liga dos Campeões, sendo que os dragões entram em campo às 17.45 horas (Eleven) para defrontar o AC Milan, em San Siro, enquanto os leões recebem a partir das 20.00 (TVI) os turcos do Besiktas. Ainda assim, o objetivo principal é garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Champions, algo que poderá ficar bem encaminhado em caso de vitória.

O FC Porto tem a missão mais complicada na visita ao AC Milan, que vai dar tudo para conquistar os primeiros pontos no grupo B. Sérgio Conceição, treinador dos dragões, assumiu ontem que a sua equipa tem de ser "inteligente a nível emocional", afinal, "os 15 a 20 minutos iniciais nestes ambientes são sempre difíceis". "Temos de entrar da mesma forma ou mais fortes do que o adversário, com agressividade, e pausando o jogo quando for necessário", frisou o técnico, garantindo que o FC Porto não irá abordar o jogo de forma diferente do habitual.

Sérgio Conceição avisa que o AC Milan "ainda não perdeu na Série A", que classifica como "um dos melhores campeonatos do mundo". Além disso, recorda que os italianos "estiveram a ganhar ao Liverpool e fizeram dois golos em Inglaterra" e que "não mereciam perder" frente ao Atlético de Madrid, num jogo "muito equilibrado".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Questionado sobre a estratégia a utilizar, Sérgio Conceição começou por dizer que "quanto mais longe" o Milan estiver da baliza do FC Porto, "melhor será". "O nosso plano de jogo tem a ver com os pontos fortes do adversário e com aquilo que nós somos. Mas não sou muito de mudar os princípios da equipa em função de um adversário, embora já o tenha feito, frente ao Manchester City", admitiu, revelando que Wendell, Marcano e Uribe, todos lesionados, não fazem parte dos seus planos para o jogo de San Siro.

Esta será a quinta vez que as duas equipas se vão encontrar com os rossoneri a jogar em casa, tendo o FC Porto vencido duas vezes (1979 e 1996) e perdido noutras tantas ocasiões. Os dragões vão tentar desempatar o histórico a seu favor, o que permitirá à equipa ficar em zona de qualificação para os oitavos da Champions se o Atlético de Madrid não vencer em Liverpool no outro jogo deste grupo B.

Amorim fala em jogo decisivo

O Sporting vai fechar a 4.ª jornada de Champions a vontade de repetir a vitória (4-1) alcançada há duas semanas na Turquia frente ao Besiktas, para assim tornar o próximo jogo, em casa com o Borussia Dortmund, decisivo para alcançar o apuramento para os oitavos-de-final. Essa foi, aliás, a tónica do discurso de Rúben Amorim, que ontem definiu o jogo com o Besiktas como "decisivo" para continuar na Champions, pois o Sporting "depende de uma vitória para se manter vivo na competição".

Rúben Amorim alerta que a vitória de há duas semanas na Turquia não significa que em Alvalade será mais fácil.

"Obviamente motivámos os jogadores com a ideia de que podemos garantir já a continuidade na Europa, embora o nosso objetivo não seja o terceiro lugar, mas sim o apuramento para os oitavos-de-final", assumiu o treinador leonino, que reforçou a ideia: "Continuo a acreditar que vamos conseguir o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões e, para isso, este jogo é decisivo."

Ainda assim, Rúben Amorim não espera facilidades no jogo desta noite e avisa que "da mesma forma que o Sporting ganhou na Turquia, o Besiktas pode ganhar em Alvalade". "O favoritismo interessa pouco. Jogámos bem na Turquia, mas podemos jogar melhor", acrescentou, explicando que os vários golos da equipa na sequência de pontapés de canto têm uma razão de ser. "É algo a que temos muita atenção, copiamos bastante quando é preciso", começou por dizer, destacando ainda "a quantidade de oportunidades" que a equipa costuma ter. "Temos feito golos de bola parada, mas o que interessa é marcar mais do que o adversário", sublinhou.

O Sporting só jogou uma vez com o Besiktas em Alvalade , tendo vencido por 3-1, numa partida para a fase de grupos da Liga Europa de 2015-16, em que até esteve a perder. Contudo, acabou por dar a volta ao resultado com golos de Slimani, Bryan Ruiz e Teo Gutiérrez.

carlos.nogueira@dn.pt