FC Porto domina dérbi com uma cereja inglesa a fechar goleada

Depois da derrota a meio da semana diante do Santa Clara, nos Açores, que ditou o adeus precoce à Taça da Liga, o FC Porto voltou este sábado aos triunfos, recebendo e goleando no Dragão o Boavista, por 4-1, num jogo da liga onde depois dos avisos de Conceição, os jogadores mostraram empenho e resolveram a questão sem grandes percalços, em vésperas de mais uma batalha na Champions, quarta-feira em Itália frente ao AC Milan.

Foi tudo demasiado fácil e este texto até pode começar pelo fim. A vencer por 3-1, e sem grandes ameaças, Sérgio Conceição resolveu aos 83 minutos promover uma estreia. Lançou em campo o jovem inglês Danny Loader, de 21 anos, que tem dado nas vistas na equipa B e que jogou nos escalões jovem da seleção inglesa ao lado de craques como Phil Foden (Manchester City), Jadon Sancho (Manchester United) e Hudson-Odoi (Chelsea). E o miúdo tão cedo não vai esquecer este dia, pois já no tempo extra, marcou o quarto golo dos dragões, com nota artística, num toque de calcanhar.

Voltando ao início do jogo. Sérgio Conceição fez (como era de esperar) alterações ao onze que a meio da semana perdeu nos Açores com o Santa Clara, que ditou o adeus precoce do clube à Taça da Liga. Algumas esperadas, outras nem por isso. Mbemba, Bruno Costa, Corona e Toni Martinez, todos titulares na derrota nos Açores, nem sequer foram convocados. Terá sido castigo?

O FC Porto entrou a todo o gás, com o objetivo de marcar cedo, praticamente não deixando a equipa do Boavista sair do seu meio-campo. E chegou ao golo aos 21 minutos por intermédio do suspeito do costume. João Mário cruzou uma bola da direita, e Luis Diáz apareceu na área a cabecear com força. Foi o oitavo golo do colombiano esta temporada, o sétimo na Liga, a comprovar o excelente momento de forma que atravessa - não deverá ser nada fácil a SAD portista conseguir segurá-lo na reabertura do mercado em janeiro.

No lance imediatamente a seguir, os dragões ficaram a pedir penálti por empurrão a Taremi na área, mas o árbitro nada assinalou (as caídas do iraniano na área foram uma constante). E totalmente contra a corrente do jogo (foi aliás o primeiro remate dos axadrezados à baliza de Diogo Costa), o Boavista empatou a partida aos 30 minutos, na sequência de um remate cruzado fortíssimo de Hamache, de fora da área. Um grande golo!

O Boavista ganhou ânimo e esteve perto do segundo aos 36". Num lance de contra-ataque, Musa rematou, mas valeu a boa interveção com os pés de Diogo Costa. Os dragões, que tinham entrado muito bem no jogo, deram mostras de ter acusado o golo, mas aproveitando o adiantamento do adversário, marcaram aos 41", num passe perfeito de Taremi a desmarcar Evanilson, que picou a bola por cima do guarda-redes Alireza. Antes do intervalo, Taremi ainda fez o gosto ao pé, mas o golo foi anulado por fora de jogo do avançado iraniano.

Brinde inglês no fim

A segunda parte começou praticamente com o terceiro golo do FC Porto. Um lance quase tirado a papel químico do segundo golo, com Taremi a desmarcar Evanilson e a permitir ao brasileiro bisar. Aos 54", Conceição mexeu pela primeira vez na equipa, tirando o lesionado Uribe (completou 100 jogos com a camisola do FC Porto) e lançando Sérgio Oliveira.

O Boavista ainda tentou esboçar reação, mas o FC Porto tinha o jogo completamente controlado, num final de tarde chuvoso em que a dupla atacante (Taremi e Evanilson) foi sempre um quebra-cabeças para o adversário. Aos 70", Conceição tirou o iraniano de campo, pois já tinha um amarelo e estava a abusar nos lances em que caía na área dos axadrezados sem que nada fosse assinalado. E nestes casos mais vale prevenir...

Aos 75", Evanilson esteve muito perto do hat-trick. E como o jogo corria de feição, o treinador portista promoveu a estreia de Danny Loader, que entrou aos 83". Um final de tarde que o inglês não irá esquecer, pois já no tempo extra, após passe de Luis Diáz, marcou de calcanhar o quarto golo do FC Porto. O final perfeito para um dérbi portuense totalmente dominado pelos dragões.

