FC Porto contrata Wendell ao Bayer Leverkusen

O defesa-esquerdo brasileiro Wendell é o novo reforço do FC Porto, tendo assinado contrato até 2025, anunciou esta quinta-feira o clube azul e branco.

Contratado ao Bayer Leverkusen, Wendell vai vestir a camisola número 22 e é o quinto reforço do plantel portista para 2021/2022, depois de Pepê, Fábio Cardoso, Bruno Costa e Marko Grujic.

Natural de Fortaleza, o jogador de 28 anos passou, na formação, pelo Iraty, antes de se mudar para o Londrina, clube em que se estreou como sénior e de onde saiu, após duas épocas, para o Grémio de Porto Alegre.

No tricolor, no qual compartilhou o balneário com Alex Telles, efetuou 31 jogos, distribuídos por duas épocas, acabando por se transferir para o Bayer Leverkusen.

Esteve ao serviço do clube alemão durante oito temporadas, tendo realizado, já nesta época, o jogo 250 pelo clube.

Ansioso por começar a treinar e conquistar títulos

Wendell afirmou estar grato por representar "um grande clube" e mostrou-se ansioso por "treinar e conquistar títulos". "Sou grato a Deus por esta oportunidade, por estar num grande clube. Estou muito feliz, muito motivado, ainda mais depois de ouvir o presidente. Este clube tem tanta história, tantos bons jogadores já passaram por aqui e é muito gratificante ouvir isto, saber que vou jogar com grandes jogadores, que vou ter grandes referências que me podem ajudar a evoluir", começou por dizer o brasileiro, em declarações ao site do FC Porto.

Wendell não escondeu a admiração pelo treinador Sérgio Conceição e quer compensar dentro de campo. "O treinador, tal como todas as pessoas envolvidas no futebol, todos os adeptos também, fizeram deste um clube tão gigante como é o FC Porto. Só tenho de agradecer a Deus, começar a treinar para começarmos a festejar e conquistarmos títulos, dar o melhor pelo FC Porto e pelos adeptos, que é o mais importante. Estou mesmo muito feliz por trabalhar com o treinador, com o presidente, tudo o que eu disser é muito pouco para a grandeza do clube, dos adeptos e de tudo o que envolve o FC Porto", afirmou.

O jogador não esquece ainda os vários laterais-esquerdos que passaram pelo FC Porto e que de destacaram, salientando Alex Telles, com quem chegou a jogar no Grémio. "Espero poder continuar com esta tradição de grandes laterais-esquerdos que têm jogado no FC Porto, como o Alex Sandro e o Alex Telles, agora, posso também fazer a minha história aqui. Espero poder fazer igual ou até melhor que eles. O Alex Telles é um amigo com quem joguei um ano no Grémio e ele deu-me as informações todas, seja do clube, do treinador ou dos colegas de equipa, e isso motivou-me e deixou-me muito mais seguro para só pensar em jogar e dar o meu máximo", salientou ainda.

Wendell já conseguiu ver a dinâmica dos 'dragões' esta época e salientou a qualidade do plantel. "Acompanhei o último jogo frente ao Famalicão e vi jogadores de grande qualidade, como o Pepe e o Otávio. São jogadores que dão tudo dentro de campo, o Pepe é um exemplo a seguir aqui, sempre que eu o vejo a jogar, motivo-me. Há dois anos joguei aqui contra o FC Porto e vi como os adeptos e os jogadores se comportam, então espero poder ajudar o máximo possível, temos um grupo e um treinador muito fortes e espero fazer uma grande temporada e conquistar títulos, que é o mais importante", finalizou.

Pinto da Costa diz que Wendell preferiu FC Porto a outro clube

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, revelou que o futebolista brasileiro Wendell preferiu ir para a formação azul e branca em vez de outra.

"Era um jogador de quem tínhamos ótimas referências. Quero mostrar a minha satisfação, porque acompanhei o processo e, até há poucos minutos, houve pessoas a tentar desviá-lo com ofertas para inglês ver, como se costuma dizer, pelo que quero realçar a vontade que demonstrou em preferir o FC Porto", disse Pinto da Costa em declarações ao site do clube.

O dirigente salientou ainda o caráter do jogador e do empresário, dando a entender que existiram várias tentativas para anular o negócio com os portistas, mas que ambos mantiveram a sua palavra.