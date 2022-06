FC Porto bate Benfica na negra e sagra-se campeão nacional de hóquei

Gonçalo Alves, com dois golos, foi decisivo na vitória do FC Porto sobre o Benfica no quinto e decisivo jogo da final do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins, permitindo aos dragões carimbar mais um título de campeão.

Após as duas equipas terem vencido os respetivos jogos anteriores em casa, nesta final, o FC Porto voltou a fazer valer o fator casa, num Dragão Arena completamente cheio, e venceu por 3-2.

Por duas vezes o FC Porto esteve em vantagem, com golos de Gonçalo Alves aos 2 minutos e Carlo di Benedetto aos 17', mas o Benfica reagiu por Manrubia (5') e Pablo Álvarez (44').

A cinco minutos do fim, no entanto, um livre direto permitiu a Gonçalo Alves selar definitivamente a vitória do FC Porto neste encontro e neste campeonato.

O FC Porto, que tinha sido campeão pela última vez em 2018/19 e sucede ao Sporting, chega, assim, ao 24.º cetro e é agora a equipa com mais títulos, desempatando com as águias, que somam 23.