FC Porto ataca árbitro Hélder Malheiro que pondera apresentar queixa

A expulsão de Sérgio Conceição no jogo da Taça de Portugal com o Mafra deixou a estrutura portista indignada. Os dragões consideram que o treinador está a ser "perseguido" e a ser alvo de "um tratamento discriminatório" por parte de alguns árbitros, e criticaram de forma dura o juiz Hélder Malheiro, que na sequência dos ataques está a ponderar avançar com uma queixa contra os dragões e Conceição.

Conceição recebeu ordem de expulsão aos 64 minutos (cartão vermelho direto) na vitória do FC Porto (3-0) diante do Mafra, após pontapear uma bola que estava fora das quatro linhas. O técnico portista ainda foi tentar explicar o sucedido ao árbitro Hélder Malheiro, mas de nada adiantou.

Depois de no final do jogo, através da conta oficial do Twitter, o FC Porto ter-se queixado de "perseguição", o clube voltou esta quarta-feira à carga na newsletter Dragões Diário, defendendo que "o técnico campeão nacional foi um dos protagonistas de mais um episódio insólito em que por vezes o futebol português é fértil".

"O outro protagonista foi Hélder Malheiro, que não viu uma falta que constituiu um atentado à integridade física de Grujic - nada de novo quando arbitra jogos do FC Porto. A forma como Conceição é tratado por alguns árbitros, além de ser discriminatória face ao que acontece com outras figuras do futebol, não tem em conta um percurso brilhante como jogador e treinador, que inclui a conquista de diversos títulos, vários recordes históricos e a representação ao mais alto nível da seleção de Portugal", podia ler-se na nota.

Face a estas críticas, Hélder Malheiro pondera apresentar uma queixa contra o FC Porto e Conceição no Conselho de Disciplina da FPF, segundo avançou a Antena 1. A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol também poderá avançar com participações.

21 expulsões na carreira

Sérgio Conceição, na qualidade de treinador, já foi expulso do banco em 21 ocasiões. Curiosamente, o primeiro cartão vermelho que viu foi-lhe mostrado por... Hélder Malheiro, precisamente o juiz da Associação de Futebol de Lisboa do jogo de anteontem em Mafra que lhe mostrou o cartão vermelho. Este episódio aconteceu em dezembro de 2012, era Conceição treinador do Olhanense, num jogo contra o Rio Ave a contar para a I Liga.

"O jogo aqueceu durante um certo período porque o árbitro não o soube controlar. Houve muitos erros e foi isso que lhe fui dizer no final da partida. Depois, disse-me que eu estava expulso. Já ando no futebol há muitos anos e já apanhei muitos artistas", afirmou na altura o então técnico dos algarvios em conferência de imprensa, confessando que pediu aos seus jogadores "para não cumprimentarem" o árbitro Hélder Malheiro porque "não tinha feito um jogo de acordo com as leis de jogo".

Conceição é conhecido pelo seu feitio rebelde e por ferver em pouco água, o que lhe tem custado várias expulsões, processos e multas ao longo da carreira. O técnico foi, aliás, expulso em todos os clubes que orientou em Portugal - Olhanense, Académica, Sp. Braga, V. Guimarães e FC Porto (a grande maioria).

O treinador do FC Porto já se referiu várias vezes ao tema e ao seu comportamento no banco. "Passaram a imagem de uma pessoa conflituosa que perdia facilmente as estribeiras. Isso não corresponde à verdade. Vivo de forma muito apaixonada a profissão, sou muito exigente comigo e com os outros, tenho uma grande vontade de ganhar mas isso não tem de passar o limite. Quem lida comigo sabe a pessoa que sou. Colocaram rótulos enganadores", disse há uns anos. Mas a verdade é que os casos continuam...

