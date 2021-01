FC Porto apanha susto mas continua na Taça de Portugal

O FC Porto ainda apanhou um susto, mas apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal. O triunfo (4-2) sobre o Nacional, na Madeira, esta terça-feira, com dois golos no prolongamento, permite ao detentor do troféu manter as ambições intactas na prova rainha do futebol português.

No Funchal, a equipa de Sérgio Conceição chegou à vantagem aos 22 minutos, com um golo do Luis Díaz, mas os insulares deram a volta ao marcador, através de Brian Róchez (25') e Brayan Riascos (62'). Com a equipa madeirense já com menos um jogador, devido à expulsão de Rui Correia (65'), o recém-entrado Evanilson empatou a partida, aos 88 minutos.

No prolongamento, Sérgio Oliveira devolveu a vantagem aos portistas e Taremi ampliou o marcador. O jogo acabou logo depois do Nacional desperdiçar uma grande penalidade no último lance do jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O FC Porto garantiu assim o apuramento para os quartos de final, eliminatória em que jogará com o vencedor da partida entre o Gil Vicente, da I Liga, e o Académico de Viseu, do Campeonato de Portugal.

Estoril surpreende Rio Ave e Santa Clara consegue quartos inéditos

Ainda esta terça-feira, em Vila do Conde, o Estoril Praia, líder da II Liga, surpreendeu o primodivisionário Rio Ave, vencendo, por 2-1 e garantindo a passagem aos quartos. Na próxima eliminatória a equipa canarinha vai jogar com o Marítimo, que eliminou o Sporting.

Quem também está na fase seguinte é o Santa Clara. Um golo de Shahriyar, num lance polémico, aos 87 minutos, permitiu aos açorianos vencer o Moreirense, por 2-1 e apurar-se de forma inédita para os quartos de final da prova.