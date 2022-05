O Carlos Alcaraz parece ser o new wonder kid do ténis mundial. Na sua opinião está entre os favoritos para vencer já um Grand Slam, neste caso Roland Garros, que começa já amanhã?

O Alcaraz é um jogador tremendamente explosivo, agressivo dentro do court mas calmo na hora de tomar decisões. Apesar da idade tem já uma mentalidade vencedora. Obviamente que está no lote de favoritos em Roland Garros, mas julgo que é abusivo dizer-se que é o principal favorito. O Djokovic, que é líder do ranking, por aquilo que vimos recentemente em Roma e Madrid, está muito confiante e perto da melhor forma. Mas contem com o Rafael Nadal. Se estiver bem fisicamente, sem limitações, e apesar de não ter feito muitos jogos... é preciso ter atenção à história de Nadal em Roland Garros, por isso também o incluo no lote de favoritos. Mas admito que o Djokovic possa ter uma ligeira vantagem.