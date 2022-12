Familiares de Pelé chegam ao hospital para passar o Natal com o ex-jogador

Os familiares de Pelé chegaram este sábado ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o ex-jogador está internado devido a um cancro no cólon. O anúncio foi feito por uma das filhas nas redes sociais.

Edinho, filho de Pelé e treinador do clube de futebol Londrina, chegou este sábado ao centro médico da cidade, onde se juntou às irmãs Flávia e Kely Nascimento.

"Chegou", escreveu Kely no seu Instagram, com uma foto em que aparece ao lado de Edinho, e outra com as filhas, Sophia e Stephany Nascimento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ex-guarda-redes está assim presente junto do pai, depois de, na véspera, ter pedido desculpa por não estar com o pai nesta altura: "Gostaria de estar presente de alguma maneira, mas estou comprometido com a minha missão aqui também. Não sou médico, não ia poder ajudar muito, de facto", disse Edinho em entrevista publicada na sexta-feira no jornal O Estado de S. Paulo.

À noite, Kely Nascimento partilhou uma fotografia na qual aparece abraçada ao ex-avançado da seleção brasileira, deitado na cama de hospital onde está internado desde o dia 29 de novembro.

À porta do Hospital Albert Einstein, que não atualizou o estado de saúde de Pelé, o clima era calmo e, segundo a AFP, poucos jornalistas estavam presentes nas imediações.

No último relatório médico - emitido na quarta-feira, o hospital informou que o cancro de Pelé piorara e que o ex-jogador estava a receber tratamento para "disfunções renal e cardíaca".

Nesse mesmo dia, as filhas de Pelé - que foi três vezes campeão do Mundo pelo Brasil - disseram que o pai não iria passar o Natal a casa. "Decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família [o hospital Albert] Einstein nos dá", escreveu Kely no Instagram, numa publicação em que aparece ao lado da sua irmã Flávia.

Em novembro, Pelé foi internado para uma reavalição do seu tratamento de quimioterapia, a que tem sido submetido para tratar um cancro do cólon detetado em setembro do ano passado.