Expulsão de Rui Costa punida com 16 dias de suspensão e multa

Rúben Amorim suspenso por seis dias. Falha jogo com Rio Ave

VAR protagonista do clássico que deixou o Sporting à beira do título

A expulsão de Rui Costa nos minutos finais do jogo entre Benfica e FC Porto, da 31.ª jornada da I Liga de futebol, valeu ao vice-presidente dos encarnados uma suspensão de 16 dias, bem como multa de 1020 euros.

A decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), hoje divulgada, tem por base a análise ao relatório do árbitro Artur Soares Dias, que expulsou o dirigente nos minutos finais da partida, quando a equipa da casa pedia o segundo amarelo para o central portista Pepe.

Segundo o relatório do árbitro, Rui Costa "entrou no terreno de jogo cerca de um metro protestando de braços abertos e de forma efusiva a decisão do árbitro".

Rui Costa foi notificado na sexta-feira dos relatórios oficiais e já apresentou recurso, alegando que não entrou no terreno de jogo.