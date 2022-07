Ex-jogador do Oriental morre em pleno evento do clube

Rui Ribeiro, mais conhecido por Muller, morreu este sábado, aos 58 anos, durante um convívio da família orientalista, que decorreu no estádio do Oriental e juntou alguns dos ex-jogadores mais emblemáticos e alguns dos adeptos mais fiéis do clube. "Eis uma notícia que damos com tristeza: o Rui Ribeiro, mais conhecido como Muller faleceu hoje no Campo Engenheiro Carlos Salema, no decurso de um convívio entre orientalista", lê-se, na nota do Clube Oriental de Lisboa, em que dá os sentimentos à família.

Chegou ao Oriental para jogar nos iniciados e percorreu todos os escalões: iniciado, júnior e sénior, tendo jogado durante três época pela equipa principal. Jogador de bons atributos técnicos continuou a sua carreira em diversos clubes, do norte a sul de Portugal, incluindo Académico de Viseu, Alverca e Portimonense - onde encerrou a carreira de futebolista, em 1996.

Muller manteve sempre uma ligação afetiva ao clube lisboeta e ao Campo Engenheiro Carlos Salema, "onde muitas vezes foi aplaudido" e que, agora, foi "o local deste triste desenlace", como lembrou o clube.