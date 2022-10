Ex-jogador de Jorge Jesus esfaqueado perto de Milão

O defesa central espanhol Pablo Marí, emprestado pelo Arsenal ao Monza, foi um dos cinco feridos num ataque com faca esta quarta-feira num supermercado perto de Milão.

O incidente aconteceu no Carrefor do centro comercial Milanofiori, em Assago, na província de Milão.

Dos cinco feridos, três estão em estado grave e tiveram de ser transportadas para uma unidade hospitalar, escreve a La Gazzetta dello Sport.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pablo Marí, que estava com a mulher e o filho aquando do esfaqueamento, foi orientado por Jorge Jesus no Flamengo em 2019, numa época em que o mengão venceu o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores.

O jogador deu entrada no hospital Niguarda, está consciente e fala.

De acordo com a imprensa local, foram hospitalizados um homem de 30 anos atingido no tórax e no abdómen e encontrado em paragéns cardiorrespiratória; outros dois homens feridos no peito, um com 28 anos e outro com 40; e uma mulher de 72 anos ferida na mão.

O responsável pelo ataque, um italiano de 46 anos que sofre de distúrbios mentais, já foi detido.

No local estiveram um helicópetro, seis ambulâncias e a polícia. Segundo as autoridades italianas, não se tratou de um caso de terrorismo.