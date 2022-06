Everton já é do Flamengo e rende 13,5+2,5 milhões ao Benfica

O negócio está feito e só faltam algumas formalidades para ser oficial. O Benfica e o Flamengo já chegaram a acordo para a transferência de Everton, num negócio que vai render aos cofres do Benfica 13,5 milhões de euros e 2,5 milhões mediante objetivos.

De acordo com a imprensa brasileira, o negócio está definitivamente fechado e o internacional brasileiro é esperado ainda nesta sexta-feira no Rio de Janeiro para se submeter a exames médicos e colocar a assinatura no contrato válido por cinco temporadas.

O pagamento ao Benfica será faseado e feito em seis parcelas até 2024. Everton está assim de regresso ao futebol brasileiro, de onde saiu em 2020, do Grémio para o Benfica. Na luz, contudo, nunca se conseguiu impor e deixa o clube após 95 jogos, nos quais apontou 15 golos e fez 17 assistências.

Sai Everton entra David Neres. O extremo brasileiro de 25 anos que deu nas vistas no Ajax, e que estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o campeonato ser interrompido pela guerra, deverá ser anunciado oficialmente como reforço das águias para as próximas cinco épocas durante o fim de semana.