Everton anuncia a contratação de Chermiti ao Sporting

O Everton anunciou esta sexta-feira a contratação do avançado Youssef Chermiti ao Sporting. O jogador assinou contrato válido até 2027 com o emblema da Premier League, com os leões a receberem 15 milhões de euros pela transferência, podendo render mais cinco milhões de euros se forem atingidos determinados objetivos não revelados.

Bem-vindo, Youssef Chermiti! pic.twitter.com/QnQ1mI9xdz - Everton (@Everton) August 11, 2023

Chermiti destacou-se na época passada na equipa principal dos leões, pela qual fez três golos e duas assistências em 22 jogos.

"É uma grande mudança para mim. Chegar ao Everton é um novo começo, uma nova página e estou muito feliz por estar aqui. Estou uma bela cidade e um belo clube", disse o avançado de 19 anos, garantindo estar "ansioso" para conhecer os adeptos, os novos companheiros e o treinador. "Quero dar o meu melhor pelo Everton. Espero que os adeptos gostem de mim", sublinhou.

First interview ✅ - Everton (@Everton) August 11, 2023

O Sporting já se despediu de Chermiti com um vídeo nas redes sociais.