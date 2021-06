Euro 2020. Ferro Rodrigues pede aos portugueses que se "desloquem de forma massiva" a Sevilha

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, pediu aos portugueses para que se "desloquem de forma massiva" a Sevilha, onde a seleção vai jogar os oitavos de final do Europeu de futebol frente à Bélgica. As declarações foram emitidas pela RTP3, na quarta-feira, após o empate de Portugal frente à França (2-2), e estão a causar polémica nas redes sociais, numa altura em que o país enfrenta um agravamento da situação epidemiológica.

"Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final deste Campeonato da Europa", afirmou Ferro Rodrigues em declarações à estação pública.

Houve um erro em Lisboa no início de maio, serviu para "aprender". Houve outro erro no fim de maio no Porto, serviu para "aprender" mais. Pode-se lá desperdiçar um erro extra no fim de junho, em Sevilha, para continuar a aprender? Não passa na cabeça de ninguém, nem do PAR. pic.twitter.com/gH5k7G5wPp - José Nunes (@josenunes) June 24, 2021

Disse também que estará a assistir, em Sevilha, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao jogo de Portugal frente à seleção belga. "Estarei com todo o gosto a acompanhar a seleção nacional em mais uma epopeia deste europeu", fez saber.

As declarações da segunda figura do Estado originaram críticas, tendo em conta que foram feitas na véspera da reunião do Conselho de Ministros, que deverá decidir pelo recuo no plano de desconfinamento em Lisboa. Poderá ser decidido que o país não avança para a próxima fase do alívio das restrições.

O apelo polémico de Ferro Rodrigues acontece quando Portugal está a enfrentar um agravamento da situação pandémica, devido à propagação da variante Delta, associada à índia, que representa já 70% dos novos casos em Lisboa e Vale do Tejo.

Com o país em contraciclo em relação aos outros países e Lx a escalar no número de infectados, Ferro Rodrigues apela aos portugueses que se desloquem de forma massiva a Sevilha. Depois voltem e tragam a variante castanholas mas lembrem-se de não comer sandes dentro do carro. pic.twitter.com/KJFZlbLXtF - Sofia Afonso Ferreira (@sofiafonsoferre) June 24, 2021