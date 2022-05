Tsehay Beyan e Kenneth Renju vencem meia-maratona de Lisboa

A etíope Tsehay Gemechu Beyan repetiu este domingo a vitória de 2021 na prova feminina da meia maratona de Lisboa, com o queniano Kenneth Kiprop Renju a sagrar-se campeão na corrida masculina.

Tsehay Gemechu Beyan repetiu o triunfo de 2021, com um tempo de 1:06.44 horas, apenas menos dois segundos do que a queniana Brigid Kosgei (1:06.46), recordista mundial da maratona, com a etíope Goytitom Teklezgi a ser terceira, em 1:07.11.

Com expressão tímida, a agora duas vezes campeã em Lisboa mostrou-se satisfeita por ter revalidado a conquista do ano passado.

"Obrigado mais uma vez por me terem convidado a correr novamente em Lisboa. Estou muito feliz, é a segunda vez que ganho, é muito bom. Vim aqui para ganhar e estou muito feliz", declarou a etíope, que assegurou pretender regressar para a terceira vitória consecutiva na meia maratona lisboeta.

Na prova masculina, Kenneth Kiprop Renju venceu em 1.00.13 horas, numa corrida feita quase em solitário, com o etíope Huseydin Mohamed Esa a ser segundo em 1:01.00, seguido do queniano Elvis Kipchoge Cheboi, em 1:01.03.

Apesar da vitória, Kiprop Renju falhou o objetivo de bater o recorde mundial do ugandês Jacob Kiplimo (57.32 minutos), desde novembro e alcançado na edição anterior da meia maratona de Lisboa,

"Estou feliz por esta corrida, foi uma conquista para mim poder vencer esta prova", declarou, satisfeito, o atleta africano, em conferência de imprensa.

Renju qual acrescentou ainda o desejo de regressar a Lisboa na próxima edição para melhorar a sua prestação.

"Não consegui ter a velocidade que queria no final. As condições foram de muito calor e tornaram-me mais lento", lamentou o queniano.

Classificações

Masculinos:

1. Kenneth Kiprop Renju (Que), 1:00.13 horas.

2. Huseyidin Esa (Eti), 1:01.00.

3. Elvis Kipchoge Cheboi (Que), 1:01.03.

4. Kipkemoi Kiprono (Que), 1:01.08.

5. Tesfahun Akalnew (Eti), 1:02.16.

6. Jorum Okombo (Que), 1:03.21.

7. Andrew Kwemoi (Que), 1:04.45.

8. Rui Pinto (Por), 1:04.59.

9. Fábio Oliveira (Por), 1:05.44

10. Solomon Boit (Que), 1:05.44

11.. Luís Saraiva (Por), 1:05.44.

Femininos:

1. Tsehay Beyan (Eti), 1:06.44 horas.

2. Brigid Jepchirchir Kosgei (Que), 1:06.46.

3. Gotytom Gebreslase Teklezgi (Eti), 1:07.11.

4. Lonah Chemtai Salpeter (Isr), 1:08.33.

5. Sofiia Yaremchuk (Ita), 1:10.35.

6. Purity Jemutai Komen (Que), 1: 10.40.

7. Mao Uesugi (Jap), 1:10.58.

8. Alemaz Samuel Teshale, 1:11.30.

9. Susan Chembai Aramisi (Que), 1:11.34.

10. Catherine Reline Amanang'ole (Que), 1:12.35.

(...)

14. Solange Jesus (Por), 1:14.53.