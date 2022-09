Estrutura do Estádio Monumental do Chile desaba e faz vários feridos

Uma estrutura do Estádio Monumental do Chile desabou esta sexta-feira, enquanto os adeptos do Colo Colo saltavam e cantavam durante um treino aberto, numa demonstração de apoio à equipa que no domingo vai defrontar o rival Universidade Católica.

Com o setor "Cordilheira" completamente lotado, vários adeptos subiram a uma estrutura onde estão inseridas placas publicitárias gigantes, mas a mesma acabou por ceder.

Este incidente acontece uma altura em que o recinto comemora o 33.º aniversário.

De acordo com vídeos, vê-se como a estrutura cedeu e as pessoas que estavam sentadas nela caíram, mas também como as placas publicitárias caíram sobre o público.

Segundo estimativas da imprensa chilena, estavam nas bancadas do Monumental mais de 10 mil pessoas e pelo menos oito terão ficado feridas.

Ao tomar conhecimento do que se passava nas bancadas, os jogadores do Colo Colo abandonaram o relvado e regressaram aos balneários, encerrando a sessão.