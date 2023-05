Estrela do râguebi francês foi presa por violência doméstica

Houas vestiu as cores de França no Torneio das Seis Nações deste ano.

A ida da estrela do râguebi francês Mohamed Haouas ao Campeonato do Mundo deste ano está em dúvida depois do atacante do Montpellier ter sido levado sob custódia da polícia por suspeitas de violência doméstica.

O procurador do Ministério Público de Montpellier, cidade onde foi detido pela polícia na sexta-feira, confirmou um novo problema com a lei que ameaça o futuro internacional de Haouas.

"Posso confirmar que o jogador está sob custódia policial desde as 18.10 de ontem [sexta-feira] por atos de violência doméstica supostamente cometidos na via pública de Montpellier", disse Fabrice Belargent à AFP este sábado.

As circunstâncias exatas em torno desta prisão - também confirmada pelo advogado do jogador, Marc Gallix - ainda não são conhecidas, embora estejam a decorrer dois julgamentos por supostos crimes cometidos há uma década.

O jogador de 29 anos, casado e pai de dois filhos, tem 16 internacionalizações e fez parte da seleção francesa no Torneio das Seis Nações deste ano, embora tenha recebido um cartão vermelho por uma cabeçada na sua única partida, com a Escócia, e foi suspenso para o resto do torneio.

Atualmente, aguarda a sentença de um julgamento realizado em Montpellier este mês pela participação como "líder" em desacatos há 10 anos.

O Ministério Público pediu uma pena suspensa de dois anos, estando a leitura da sentença marcada para 30 de junho, dois meses antes do Mundial, que terá lugar em França.

Este calendário cria um dilema para o técnico francês, Fabien Galthie, que divulgará a sua equipa inicial de 42 jogadores para o torneio nove dias antes, a 21 de junho.

Em fevereiro de 2022, Haouas recebeu uma pena suspensa de 18 meses pela participação numa série de roubos em abril de 2014 e por receber um carro roubado.

Haouas disse este mês no julgamento que está a decorrer em Montpellier que o seu "objetivo é nunca mais voltar a tribunal" e que queria "virar a página" dos erros cometidos na infância.

Na altura, Galthie recusou-se a condená-lo publicamente. "Quero protegê-lo, ajudá-lo e incentivá-lo", explicou.

Haouas passou toda a sua carreira de jogador no Montpellier, mas na próxima temporada irá para o rival Clermont, que está entre os 14 melhores.

"Decidi deixar o Montpellier antes do fim do meu contrato para uma mudança completa, uma mudança de casa, de cidade, de vida", explicou.

Contactado pela AFP no sábado, o Clermont não se pronunciou sobre a detenção.