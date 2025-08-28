Estrela do ciclismo Chris Froome sofreu grave acidente e foi transportado de helicóptero para o hospital

O ciclista britânico Chris Froome, de 40 anos, sofreu um acidente durante um treino na localidade francesa de Saint-Raphaël, tendo sido transportado de helicóptero para um hospital da cidade de Toulon por apresentar vários ferimentos.Segundo o jornal L'Équipe, o atleta, quatro vezes vencedor da Volta a França, esteve sempre consciente e foi submetido a uma série de exames que confirmaram ter sofrido um pneumotórax, tendo ainda fraturado cinco costelas e uma vértebra lombar. Nesse sentido, Froome vai ser submetido, na tarde desta quinta-feira, 28 de agosto, a uma cirurgia às costas. Numa publicação nas redes sociais do ciclista, foi confirmado um "grave acidente", no qual nenhum outro atleta esteve envolvido, mas é garantido que "Chris está estável e não sofreu nenhum ferimento na cabeça", confirmando depois o diagnóstico e a operação a que será submetido..Chris Froome representa a equipa Israel-PremierTech, mas não vence uma prova desde 2018, quando conquistou o Giro de Itália. No ano seguinte sofreu fraturas numa perna, em várias costelas e num cotovelo, quando fazia o reconhecimento para a clássica o Critério Dauphiné, não tendo voltado às grandes competições. Numa recente entrevista ao portal Bici.pro, Froome não revelou que passos iria dar em relação à sua carreira, tendo apenas manifestado o desejo de fundar uma academia de ciclismo em África, quando decidisse retirar-se.