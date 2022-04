Estoril Open sem portugueses: Tiafoe afastou Nuno Borges

Não foi por falta de apoio, que Nuno Borges não venceu Frances Tiafoe. Esta tarde, num recinto lotado, no Clube de Ténis do Estoril, o tenista português chegou a dar luta ao norte-americano, mas cedeu no fim, perdendo por 7-6, 4 -6 e 6-0.

O Estoril Open fica assim sem portugueses, embora a dupla Nuno Borges/Francisco Cabral e João Sousa/Pablo Cuevas ainda estejam em ação em pares e com jogos esta quarta-feira.

Tiafoe vai jogar com Davidovich Fokina (28.º ATP). O quarto cabeça de série do torneio superiorizou-se ao compatriota Zapata Miralles, com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-5), num encontro bem disputado, que durou quase duas horas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Venho aqui para conquistar o troféu. Já fiquei nas meias-finais e hoje escrevi na câmara terceiro ano. Quero mesmo ganhar este torneio, é um torneio muito bonito, muito especial para mim, já que foi aqui que conquistei a minha primeira vitória ATP", confessou o espanhol, de 22 anos, que alcançou a sua primeira vitória no circuito ATP no Estoril Open, em 2019, frente ao norte-americano Taylor Fritz.