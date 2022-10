Estoril-Benfica e Mafra-FC Porto na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal

O Benfica vai jogar no terreno do Estoril Praia e o FC Porto vai visitar o Mafra, ditou o sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, realizado esta segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os jogos estão agendados para 8, 9 e 10 de novembro, terça, quarta e quinta-feira, respetivamente.

Eis o resultado do sorteio:

Leixões (II) - Farense (II)

Famalicão (I) - Dumiense (CP)

Varzim (L3) - São João de Ver (L3)

Pêro Pinheiro (CP) - Vitória de Setúbal (L3),

Sporting de Braga (I) - Moreirense (II)

Casa Pia (I) - Valadares Gaia (CP)

Académico de Viseu (II) - Camacha (CP)

Vilaverdense (L3) - Oliveira do Hospital (L3)

Mafra (II) - FC Porto (I)

Rabo de Peixe (CP) - Sanjoanense (L3)

Nacional (II) - Tondela (II)

BSAD (II) - Machico (CP)

Gil Vicente (I) - Arouca (I)

Beira-Mar (CP) - Pevidém (CP)

Vitória de Guimarães (I) - Vizela (I)

Estoril Praia (I) - Benfica (I)