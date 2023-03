"Estamos em guerra." Tenista ucraniana recusa-se a cumprimentar adversária russa

A tenista ucraniana Marta Kostyuk recusou-se a apertar a mão da tenista russa, Anastasia Potapova, durante o torneio Miami Open, depois de ter sido derrotada por 6-1 e 6-3.

Marta Kostyuk, que também se tinha recusado anteriormente a apertar a mão à também russa Varvara Gracheva e à bielorrussa Victoria Azarenka, defende que "obviamente há tensão" entre as tenistas. "Não somos amigas. Neste momento, estamos em guerra", frisou.

Não é a primeira vez que a tensão da guerra tem um impacto no mundo do ténis. Recentemente, Anastasia Potapova foi advertida pela Associação de Ténis Feminino (WTA) por comparecer no seu jogo contra Jessica Pegula, enquanto vestia uma camisola da equipa de futebol do Spartak Moscovo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Questionada sobre o aviso dado a Potapova, Marta Kostyuk disse: "Há muitas coisas com as quais não concordo com a WTA, mas isto não vai mudar nada. Só vou conseguir mais ódio online. Diga o que disser, vou receber muito ódio. Podem dar-lhe uma advertência, podem suspende-la, não sei. Não posso comentar isto, é apenas engraçado."

No entanto, Anastasia Potapova defendeu a sua escolha de utilizar a camisola durante o Indian Wells no início deste mês, justificando que "não havia qualquer intenção política". "É muito triste que as pessoas vejam coisas que na realidade não são verdade. Sou apenas uma super adepta do Spartak desde os meus 10 anos. O meu pai construiu parte do estádio da equipa, por isso faz parte da minha família", admitiu.