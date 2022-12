Estado de saúde de Pelé melhora, mas ainda não há previsão de alta

O estado de saúde de Pelé continua a melhorar, especialmente da infeção respiratória, de acordo com o relatório médico, divulgado esta segunda-feira pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, de acordo com a Agência Brasil. Não há, no entanto, previsão para alta hospitalar. A lenda do futebol brasileiro e mundial foi internado há quase duas semanas.

Pelé, de 82 anos, considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos, foi internado em São Paulo no dia 29 de novembro para uma reavaliação dos tratamentos na sequência de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon, em setembro de 2021. Foi também diagnosticado com uma infeção respiratória.

"Não há data marcada para a sua alta, mas o quadro clínico do doente continua a melhorar, principalmente a infeção respiratória", informou o hospital em comunicado. Pelé permanece "consciente e com sinais vitais estáveis."

Kely Nascimento, filha de Pelé, que mora nos Estados Unidos, publicou na rede social Instagram duas fotos do hospital, numa da quais é possível ver que está a segurar a mão do pai. "Cheguei", escreveu.

© Instagram

Batizado de Edson Arantes do Nascimento, o antigo jogador de futebol marcou mais de 1.000 golos numa carreira única no futebol. É o único jogador da história a vencer três Mundiais (1958, 1962 e 1970).

O "rei" Pelé tem apresentado uma saúde frágil nos últimos anos e as suas aparições públicas têm sido raras.

Durante o Mundial no Qatar, Pelé publicou uma mensagem de apoio a Neymar depois de o Brasil ter sido eliminado da competição nos quartos-de-final frente à Croácia. "Continue a inspirar-nos", declarou Pelé nas redes sociais ao jogador do PSG, de 30 anos, que igualou o seu recorde de 77 golos pelo Brasil durante o jogo que ditou a eliminação da seleção do Mundial 2022.