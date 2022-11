Espanhol Julen Lopetegui confimado no Wolverhampton

O clube inglês Wolverhampton anunciou este sábado o espanhol Julen Lopetegui como o novo treinador, revelou o atual 19.º classificado da Liga inglesa de futebol.

O antigo selecionador espanhol e treinador de equipas como FC Porto, Real Madrid e Sevilha, do qual foi recentemente despedido, assumirá o plantel dos 'wolves' a partir do próximo dia 14 de novembro, pelo que Steve Davis continuará como técnico interino e orientará a equipa na receção de hoje ao Brighton.

"Julen é um técnico de primeiro nível, com uma excelente experiência na elite deste desporto. Estamos muito satisfeitos de ter alcançado um acordo para o trazer para os 'wolves'", disse o presidente do Wolverhampton, Jeff Shi, em comunicado na página do clube, no qual alinham os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Toti, Matheus Nunes, João Moutinho, Rúben Neves, Gonçalo Guedes, Pedro Neto e Daniel Podence.