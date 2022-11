Espanha aplica chapa 7 à Costa Rica

A Espanha alcançou esta quarta-feira a sua maior goleada Campeonatos do Mundo, ao despachar a Costa Rica por 7-0, em partida do Grupo E. Os espanhóis superaram os 6-2 com que tinham batido a Bulgária, em 1998.

DANI OLMO a abrir o marcador numa jogada bonita ⁰⁰



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Espanha #CostaRica pic.twitter.com/9isIHx9iv8 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 23, 2022

Dani Olmo abriu o marcador logo aos 11 minutos, tendo Marco Asensio (21") e Ferrán Torres (31) de penálti fixado o resultado ao intervalo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Espanha não dá hipótese! Asensio marcou ao amigo Navas!



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #sagres #Espanha #CostaRica pic.twitter.com/NWj6Ocmo9G - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 23, 2022

A goleada foi depois consumada por um bis de Ferrán Torres (54"), Gavi (74"), Carlos Soler (90") e Morata (90"+2).

Tudo demasiado fácil para nuestros hermanos



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #sagres #Espanha #CostaRica pic.twitter.com/fe8pRKLvqY - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 23, 2022

Esta foi igualmente a maior goleada sofrida pela Costa Rica em Mundiais, superando os 5-2 com que perderam com o Brasil em 2002.

Curiosamente, a última vez que uma seleção tinha vencido por 7-0 tinha sido Portugal, no Mundial da África do Sul, em 2010, diante da Coreia do Norte.

O QUE JOGA ESTA ESPANHA



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #sagres #Espanha #CostaRica pic.twitter.com/pOVTRX7UdT - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 23, 2022

VEJA AQUI AS ESTATÍSTICAS DO JOGO