Escócia e Inglaterra unidas ajoelham-se contra o racismo

Embora até agora se tenha "manifestado de pé", a seleção escocesa mostrou solidariedade com Inglaterra, que tem sido assobiada nas últimas partidas por uma minoria de adeptos e foi criticada pelo próprio Governo britânico.

A seleção da Inglaterra foi vaiada por parte do público em Middlesbrough quando se ajoelhou antes dos jogos amigáveis contra a Áustria (1-0) e a Roménia (1-0) no início do mês.

No domingo, em Wembley, os assobios foram abafados pelos aplausos de muitos dos 22.500 espetadores antes da vitória da Inglaterra por 1-0 sobre a Croácia.

Na segunda-feira, a ministra do Interior, Priti Patel, disse que "não apoiava pessoas que participem neste tipo de gestos, gestos políticos", recusando condenar os adeptos que assobiam.

"É uma escolha deles", disse.

Jogadores de Inglaterra e Escócia ajoelhados contra o racismo © EPA/Andy Rain

A hesitação do primeiro-ministro em criticar os adeptos levou o líder da oposição, o trabalhista Keir Starmer, a criticar Boris Johnson por "falta de liderança" e de não apoiar claramente os jogadores.

Pelo contrário, Starmer elogiou o selecionador nacional, Gareth Southgate, que escreveu uma carta pública intitulada "Dear England" [Querida Inglaterra] a justificar a decisão de começar todos os jogos desta maneira.

"Os nossos jogadores são referências. E, para além dos limites do campo, devemos reconhecer o impacto que eles podem ter na sociedade", em questões como a igualdade, inclusão e justiça racial, argumentou o técnico inglês.

O gesto foi iniciado pelo jogador de futebol americano Colin Kaepernick durante o hino nacional antes de um jogo em 2016, alegando ser uma forma de protestar contra o racismo, e foi criticado pelo então presidente Donald Trump.

A prática foi adotada por todo o mundo noutros desportos como uma forma de protesto, tendo sido repetida antes de todos os jogos da I Liga inglesa de futebol esta época.

As seleções do País de Gales e Bélgica também se têm ajoelhado antes dos jogos no Euro2020.