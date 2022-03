Equipa inglesa faz reviravolta: aos 63' perdia 5-2... mas conseguiu ganhar 6-5

O Wrexham é a terceira equipa de futebol mais antiga do mundo

A equipa do Wrexham, da National League (a quinta divisão) inglesa, operou este sábado uma das maiores reviravoltas em tempos recentes.

Frente ao Dover Athletic, a equipa do centro de Inglaterra até esteve a ganhar por 2-0, até que um hat-trick de Michael Gyasi parecia ter sentenciado o encontro aos 63 minutos, estava o resultado em 5-2. Até que, em 32 minutos, o Wrexham marcou quatro golos e acabou por ganhar com um golo de Daniel Jarvis, aos 90'+8.

Após as perspetivas iniciais não serem as mais animadoras, assim que a equipa marcou o sexto golo, a festa instalou-se no estádio.