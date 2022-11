Equatoriano Enner Valencia tem entorse no joelho e está em dúvida para o último jogo

O avançado equatoriano Enner Valencia sofreu uma entorse no joelho no jogo da passada sexta-feira frente aos Países Baixos (1-1).

O jogador - que atualmente é o melhor marcador do Mundial, com três golos marcados - afirmou que já frente aos neerlandeses jogou "com dores", mas espera "estar em condições" para jogar na última ronda da fase de grupos, num decisivo encontro frente ao Senegal, que se joga terça-feira.

Enner Valencia, treinado por Jorge Jesus no Fenerbahçe, fez o golo solitário do Equador frente aos Países Baixos, aos 49 minutos. Mas as dores eram tantas que antes do final do jogo, o avançado deixou as quatro linhas de maca.

Juntamente com os Países Baixos, o Equador lidera o Grupo A com quatro pontos. O terceiro lugar é do Senegal, com três, e por fim o Qatar, com zero, e já eliminado da prova.

Depois de ter bisado no primeiro jogo do Mundial, frente ao Qatar, Valencia marcou na sexta-feira mais um golo. Isto faz dele, para já, o melhor marcador desta edição da prova, com três golos. Até ao momento, o avançado marcou todos os golos do Equador nos últimos cinco jogos da seleção em Mundiais.