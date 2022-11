Equador bate anfitrião Qatar no jogo inaugural (veja os golos)

O Equador venceu este domingo o jogo inaugural da edição 2022 do Mundial de futebol, ao bater o anfitrião Qatar por 2-0, em encontro do Grupo A disputado no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

O avançado Enner Valencia marcou, aos 16 minutos, de grande penalidade, e aos 31, os dois tentos que derrotaram o Qatar, que entra para a história como o primeiro anfitrião a perder o jogo de estreia na prova.

O segundo encontro da jornada inaugural do Grupo A realiza-se na segunda-feira, entre o Senegal e os Países Baixos, vice-campeões em 1974, 1978 e 2010, com início às 16:00 (em Lisboa).