Enzo num impasse. Chelsea resiste a pagar 120 milhões

A possível transferência de Enzo Fernández para o Chelsea está num impasse, depois de os ingleses recuarem na intenção de pagar 120 milhões de euros pelo jogador do Benfica. Essa, aliás, foi a fasquia colocada por Rui Costa, presidente dos encarnados, que apontou para o montante que consta da cláusula de rescisão do contrato que o médio argentino assinou no verão. Os ingleses, com a ajuda do empresário Jorge Mendes, procuravam sensibilizar o líder benfiquista para que o valor fosse pago em parcelas e não a pronto, conforme exige a referida cláusula.

Nesse sentido, os responsáveis do Chelsea recuaram e agora Enzo Fernández, que tem forçado a saída para a Premier League, poderá afinal... ficar na Luz até ao fim da presente temporada. Rui Costa já por várias vezes disse que não pretende desfazer-se dos melhores jogadores da equipa, a não ser que alguém pague a cláusula de rescisão de algum atleta, uma vez que a aposta é na vertente desportiva. E, nesse sentido, o médio campeão do mundo pela Argentina tem sido um dos jogadores mais importantes para o treinador Roger Schmidt.

A SAD encarnada continua intransigente com o pagamento dos 120 milhões de euros, pelo que Enzo está neste momento mais perto de continuar de águia ao peito, embora seja de admitir que este passo atrás do Chelsea possa fazer parte da sua estratégia negocial, pois poderá estar a jogar com a vontade do jogador, que tem pressionado o Benfica para o deixar sair.

O médio está, aliás, sob alçada disciplinar do clube por ter faltado a dois treinos, depois de ter viajado, sem autorização, até à Argentina para celebrar o Ano Novo. Assim sendo, a presença de Enzo Fernández na equipa do Benfica que esta sexta-feira (19.00 horas, BTV) recebe o Portimonense, para a 15.ª jornada da I Liga, é ainda uma incógnita. Aliás, Roger Schmidt deverá esta quinta-feira esclarecer isso mesmo, na conferência de imprensa de antevisão, sendo que após o jogo da semana passada em Braga tinha dito que o jogador não estava autorizado a fazer uma viagem transatlântica para celebrar a passagem do ano.

Treinador foge à pergunta

Graham Potter, treinador do Chelsea, fugiu esta quarta-feria, na antevisão ao jogo de amanhã com o Manchester City, à questão colocada sobre o interesse em Enzo Fernández. "Tentamos melhorar a equipa sempre que há possibilidade, mas janeiro é um período complicado porque estamos a meio da época e temos de lidar com todo o ruído em torno da equipa. Como tal, não comento a situação de nenhum jogador que não seja do Chelsea", sublinhou, rematando: "É uma resposta chata, mas o meu trabalho é ajudar os jogadores que aqui estão e ajudar o clube nas decisões sobre como melhorar a equipa."

A verdade é que, além de Enzo, o Chelsea está também interessado no avançado ucraniano Mykhailo Mudryk, do Shakhtar, estando em marcha o maior investimento da história do clube, que já vai em 294 milhões de euros esta época, mas que poderá chegar aos 400 milhões se for paga a cláusula de rescisão do médio do Benfica. É o tudo ou nada de um clube que na Premier League está no 10.º lugar, a dez pontos da zona de acesso à Champions da próxima época.