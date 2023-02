Enzo Fernández despede-se: "Levo o Benfica no coração"

Enzo Fernández utilizou a rede social Instagram para se despedir dos adeptos do Benfica, com uma publicação com vários momentos viveu durante os cinco meses que jogou de águia ao peito, pelos quais fez questão de "agradecer todo o carinho" que recebeu.

O médio campeão do mundo, que foi transferido para o Chelsea no último dia de mercado de inverno por 121 milhões de euros, acrescentou estar "agradecido a Deus" por ter tido "a oportunidade de jogar num dos maiores clubes do mundo". "Aqui disfrutei ao máximo e dei sempre o melhor de mim", garantiu, agradecendo depois "aos colaboradores que trabalham tanto para que a instituição seja maior do que já é", aos "companheiros" que o fizeram "sentir em casa" e "especialmente" ao treinador Roger Schmidt e à sua equipa técnica "pela confiança e o respeito diário".

"Fui muito feliz", garante ainda Enzo Fernández, que a terminar deixou uma garantia: "Levo o Benfica para sempre no meu coração."

