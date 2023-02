Enzo Fernández assina pelo Chelsea até 2031

O futebolista argentino Enzo Fernández, contratado ao Benfica por 121 milhões de euros (ME), assinou um contrato de oito anos e meio com o Chelsea, até 2031, informou esta quarta-feira o clube londrino através do site oficial.

Na nota emitida, os blues referem que o médio, de 22 anos, "assinou um contrato até junho de 2031 e vai usar a camisola número '5', que pertencia a Jorginho, transferido para o Arsenal no derradeiro dia das inscrições".

Enzo Fernández foi oficializado como reforço do Chelsea pouco depois da meia-noite, com a SAD do Benfica a comunicar à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que os ingleses pagaram 121 ME pela contratação do internacional argentino.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na mesma nota enviada ao regulador do mercado, o Benfica refere que o Chelsea "terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 3,78% para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador".

"Adicionalmente, a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 6,56% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade e terá ainda de entregar ao River Plate o montante correspondente a 25% do valor da transferência deduzido dos montantes da solidariedade e dos serviços de intermediação", lê-se também no comunicado.

Depois de ter chegado ao clube da Luz em meados de julho de 2022, proveniente do River Plate, por 10 ME, aos quais poderiam acrescer oito milhões por objetivos, o médio, de 22 anos, mudou-se para os 'blues', que pagaram um milhão de euros acima da cláusula de rescisão, que estava estipulada nos 120 ME.

A transferência de Enzo para o Chelsea corresponde à venda mais alta de um clube português, agora à frente de João Félix, que se mudou por 120 ME do Benfica para o Atlético de Madrid, em 2019.

Por outro lado, é também a transação mais elevada da história da Premier League, superando a de Jack Grealish, que foi contratado pelo Manchester City ao Aston Villa, por 117 ME, em 2021.

Considerado o melhor jogador jovem do Mundial2022, que ganhou ao serviço da Argentina, Enzo Fernández fez 29 jogos ao serviço do Benfica e marcou quatro golos.

Antes de chegar à Luz, o médio esteve quase sempre ligado ao River Plate, com passagem, por empréstimo, pelo Defensa y Justicia, também da Argentina.