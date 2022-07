Enzo Fernández apresenta-se no Benfica nos próximos dias

O argentino Enzo Fernández vai reforçar o Benfica nos próximos dias, depois de na madrugada desta quinta-feira o River Plate ter sido eliminado da Taça Libertadores pelo Veléz Sarsfield.

O acordo anunciado pelos encarnados previa que o médio de 21 anos integrasse o plantel orientado por Roger Schmidt apenas quando terminasse a participação do River Plate na mais importante prova de clubes da América do Sul, pelo que havia a possibilidade de tal acontecer apenas em janeiro, depois da final da competição.

Contudo, o empate 0-0 na segunda mão dos oitavos-de-final da Libertadores, depois do triunfo do Veléz (1-0) no primeiro jogo ditou o afastamento do River Plate, que contou com o novo reforço do Benfica como titular.

No final da partida, no entanto, Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, ainda dizia ter dúvidas sobre o futuro imediato do médio. "O caso de Enzo Fernández não está claro", afirmou sobre uma situação que em breve deverá ser esclarecida.

De acordo com o que foi informado à CMVM, a SAD encarnada vai pagar 10 milhões de euros por 75% do passe, sendo que o negócio poderá envolver ainda mais 8 milhões de euros se forem alcançados determinados objetivos.