Endrick tem apenas 16 anos, já é considerado uma das maiores revelações do futebol brasileiro e está no radar de grandes emblemas europeus, com o Real Madrid à cabeça - ainda ontem foi manchete do jornal Marca, que adiantava que os merengues se preparam para fazer uma oferta pelo jovem do Palmeiras para se anteciparem à concorrência do PSG e de outros tubarões europeus.

Mesmo antes de ser lançado na equipa principal do Palmeiras pelo treinador português Abel Ferreira, no início deste mês, Endrick já era notícia desde os 10 anos. Culpa dos vídeos desconcertantes que apareciam nas redes sociais e no YouTube, de um menino a driblar adversários de forma incrível e a marcar golos atrás de golos nos campeonatos infantis de escolinhas de futebol em Brasília.