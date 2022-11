Embolo deu a vitória à Suíça mas não festejou por respeito ao país onde nasceu

A Suíça estreou-se esta quinta-feira com um triunfo no Mundial de futebol de 2022, ao vencer os Camarões por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo G, disputado no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah.

O avançado Breel Embolo, nascido em Yaoundé, nos Camarões, marcou, aos 48 minutos, o golo que selou o triunfo dos helvéticos, após assistência de Xherdan Shaqiri.

Breel Donald Embolo, camisa 7 da Suíça, mostrou respeito pelas suas raízes e não quis comemorar depois de balançar as redes no estádio Al Janoub.

A família de Embolo emigrou para a Suíça quando ele ainda era criança. Em 2014, o jogador optou por se naturalizar suíço e começou a dar os primeiros passos no futebol na Suíça, estreando-se profissionalmente no Basileia, com apenas 17 anos. Atualmente joga no Mónaco.

Os helvéticos não foram avassaladores, mas criaram mais oportunidades claras para marcar, nomeadamente por Vargas, aos 66 minutos, e pelo suplente Seferovic, jogador que pertence aos quadros do Benfica, já nos descontos, aos 90+5.

A primeira ronda do agrupamento completa-se hoje, com o embate entre o pentacampeão Brasil, vencedor em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e a Sérvia, 'carrasca' de Portugal na fase de qualificação, a partir das 19:00 (em Lisboa).

