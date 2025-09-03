Eleições no Benfica. Proposta a entrega de listas até dia 10 de outubro e voto eletrónico certificado

A entrega das listas até ao dia 10 de outubro, o voto eletrónico certificado para os benfiquistas emigrantes e residentes na Madeira e Açores e a realização de debates entre candidatos na televisão do clube (BTV), são algumas das regras que constam do projeto de regulamento eleitoral aprovado pela direção do Benfica para as eleições marcadas para o dia 25 de outubro. De acordo com o documento divulgado esta quarta-feira, 3 de setembro, pela Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube, que será votado pelos sócios em reunião magna em 27 de setembro, cada candidatura aos órgãos sociais tem de ser entregue na sede social até às 18h00 de 10 de outubro, 15 dias antes das eleições. Cada lista tem de ser subscrita por sócios do Benfica, com 10 mil votos na sua totalidade.Segundo a proposta, a MAG vai dispor de 36 horas para deliberar sobre a admissão das candidaturas e conceder 24 horas para a realização de correções em caso de irregularidades formais.Para já são seis os possíveis candidatos assumidos às eleições dos órgãos sociais para o quadriénio 2025-2029: Rui Costa, presidente do Benfica desde 2021, Luís Filipe Vieira, que liderou o clube entre 2003 e 2021, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.Voto eletrónico certificado por entidades independentesOs serviços administrativos do Benfica vão elaborar os cadernos eleitorais, compostos por um ficheiro informático com todos os nomes dos associados e das filiais com capacidade eleitoral ativa e o respetivo número de votos atribuídos a cada. Os cadernos serão certificados pela entidade independente que acompanhará as eleições e encerrados a um mês da primeira volta, devendo identificar os sócios que, por residirem fora de Portugal continental, terão de votar por via eletrónica, caso as candidaturas não se oponham.O sistema eletrónico de votação vai ser operado exclusivamente na plataforma de uma entidade certificadora contratada para o efeito, com acesso através de uma ligação personalizada, a ser enviada aos sócios com direito de voto, após validação pela MAG.A autenticação dos votantes será feita com recurso a mecanismos de segurança definidos pela entidade certificadora, de modo a garantir a identidade e unicidade do voto, que será secreto, pessoal e intransmissível, não sendo permitida qualquer delegação do mesmo.Têm direito de voto os sócios com capacidade eleitoral ativa, maiores de idade e com mais de um ano de filiação efetiva associativa, desde que estejam com as quotas em dia, cuja data-limite de regularização para o efeito é 24 de outubro, às 23:59.Mesas de voto abertas até às 22h00As eleições realizam-se a 25 de outubro, com as mesas de voto a funcionarem das 08h30 até às 22h00, na presença de um delegado efetivo e outro suplente de cada candidatura.Caso nenhuma das listas obtenha a maioria absoluta dos votos, será agendada uma segunda volta eleitoral entre as duas mais votadas para até 15 dias depois do primeiro ato eleitoral.O processo será certificado pela entidade independente, tal como o transporte dos votos físicos para o Estádio da Luz, para arquivo ou recontagem, num processo concebido para garantir a possibilidade de auditoria.Com Lusa