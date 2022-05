Eintracht Frankfurt conquista Liga Europa ao bater Rangers nos penáltis

Os alemães do Eintracht Frankfurt conquistaram esta quarta-feira a Liga Europa de futebol, depois de vencerem os escoceses do Rangers por 5-4 no desempate por penáltis, após o empate 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

No estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, o Rangers adiantou-se no marcador aos 57 minutos, com um golo do nigeriano Joe Aribo, mas o Eintracht Frankfurt, com Gonçalo Paciência no banco, chegou ao empate aos 69, pelo colombiano Rafael Borré.

No desempate por penáltis, os alemães foram mais fortes e conquistaram o troféu, 42 anos depois de vencerem a Taça UEFA em 1980, garantindo também o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões.