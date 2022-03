Eduardo Freitas estreia-se este fim de semana como diretor de uma corrida de F1

O português Eduardo Freitas vai estrear-se este fim de semana, no Grande Prémio da Arábia Saudita, como diretor de corrida do campeonato do mundo de Fórmula 1. Eduardo Freitas irá também supervisionar as provas de Fórmula 2.

Depois de, no fim de semana passado, o diretor de corrida ter sido o alemão Niels Wittich, este fim de semana é a vez de Eduardo Freitas supervisionar as provas. A decisão de ter diretores de corrida alternados foi anunciada após a demissão de Michael Masi, muito criticado devido ao papel que teve no desfecho do campeonato anterior.

Eduardo Freitas é um profissional respeitado no meio automobilístico, com uma experiência acumulada de 20 anos, durante os quais desempenhou funções de diretor das 24 Horas de Le Mans e também no WEC, o Mundial de Resistência.