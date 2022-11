E vão sete baixas na França. Lucas Hernández vai ser operado

Depois de Paul Pogba, N'Golo Kanté e Karim Benzema, há mais uma baixa de peso na seleção francesa. Lucas Hernández, defesa do Bayern Munique, lesionou-se na partida de terça-feira frente à Austrália (vitória francesa por 4-1) e vai falhar o resto do Mundial 2022.

Já esta quarta-feira, o Bayern Munique comunicou nas redes sociais que Lucas Hernández irá mesmo ter de ser operado. Segundo revelou uma fonte da seleção francesa à AFP, o defesa de 26 anos lesionou-se nos ligamentos cruzados do joelho direito.

@LucasHernandez sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito no jogo de ontem. Ele retornará a Munique para passar por mais exames e, em seguida, por uma operação.



Força, Lucas! Você voltará ainda mais forte ❤️ pic.twitter.com/qMIstIKMSO - FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) November 23, 2022

Com a prova já a decorrer, Hernández não poderá assim ser substituído na lista nacional de Didier Deschamps. Ou seja: neste momento, França tem apenas 24 jogadores ao serviço (o número máximo permitido são 26), uma vez que o selecionador francês não chamou nenhum jogador para substituir o também lesionado Karim Benzema (Real Madrid).

Depois do jogo frente à Austrália, Didier Deschamps assumiu que terá de "procurar alternativas" ao jogador do Bayern. No entanto, as opções para as laterais não abundam: além de Theo Hernández, irmão de Lucas, há apenas um mais um lateral de raiz: Benjamin Pavard (também do Bayern Munique). Frente à Austrália, o defesa-central Jules Koundé jogou os últimos minutos a lateral-direito.

Esta é já a sétima lesão na equipa gaulesa. Além das baixas de N'Golo Kanté, do Chelsea, e Paul Pogba, da Juventus, (nem foram convocados), a situação agravou-se já durante o estágio de preparação para o Qatar, com Didier Deschamps a ficar privado do defesa Presnel Kimpembe (Paris-Saint Germain), do já referido Benzema e do médio Christopher Nkunku (RB Leipzig).

A lista de baixas da seleção francesa é ainda reforçada com o guarda-redes Mike Maignan (AC Milan).