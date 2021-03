É oficial. Fórmula 1 regressa a Portugal a 2 de maio

A Fórmula 1 está de regresso a Portugal em 2021. O Autódromo Internacional do Algarve recebe o Grande Prémio de F1 a 2 de maio, confirmou esta sexta-feira a organização.

Portugal vai ser o palco da terceira corrida do mundial, depois de a temporada começar no Bahrein, a 28 de março, e do GP de Imola, em Itália, a 18 de abril.

Pelo segundo ano consecutivo, o Grande Prémio de F1 vai realizar-se em Portimão. A prova vai decorrer de 30 de abril a 2 de maio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Estamos entusiasmados em anunciar que a Fórmula 1 estará novamente em Portimão após o enorme sucesso da corrida no ano passado", disse Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

We're going back to Portimão!



30 April - 02 May#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/pCFio064VC - Formula 1 (@F1) March 5, 2021

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, congratula-se com este regresso da F1 a Portugal, realçando que "a realização de grandes eventos no nosso país é muito importante para a imagem e promoção internacional de Portugal como destino turístico".

No comunicado da organização, a governante agradece à Federação Internacional do Automobilismo (FIA) e à Fórmula 1 "pela confiança que depositaram em Portugal, no Algarve e no Autódromo Internacional do Algarve ao escolher o nosso país para acolher uma etapa do calendário da F1". Rita Marques expressa "total empenho em tornar" o Grande Prémio de Portugal um "grande sucesso."

"Esperamos dar as boas-vindas aos fãs em Portimão nesta temporada de forma segura"

Em outubro do ano passado, Portimão recebeu o mundial de Fórmula 1, 24 anos depois de o último Grande Prémio em território nacional. A corrida no Autódromo Internacional do Algarve levou o britânico Lewis Hamilton a conquistar a 92º vitória da carreira. Tornou-se no piloto com mais vitórias na história da modalidade.

A corrida do ano passado teve a presença de público, não se sabendo se a prova deste ano vai decorrer nas mesmas condições devido à pandemia de covid-19.

"Estamos confiantes e entusiasmados com a nossa temporada de 2021, tendo mostrado no ano passado que poderíamos realizar 17 corridas com segurança e levar aos nossos milhões de fãs corridas emocionantes num momento difícil. Esperamos dar as boas-vindas aos fãs em Portimão nesta temporada de forma segura e estamos a trabalhar com o promotor nos pormenores deste plano", refere ainda a organização, em comunicado, no qual faz um agradecimento ao Governo português e ao promotor do evento.