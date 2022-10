Duas medalhas de bronze. Maria Martins e Ivo Oliveira brilham nos Mundiais

Maria Martins conquistou a medalha de bronze no concurso olímpico do omnium dos Mundiais de pista de ciclismo, em Saint-Quentin-en-Yvelines, França,s de ciclismo de pista. A ciclista portuguesa assegurou o segundo pódio para Portugal nesta edição e o segundo para o currículo pessal.

A portuguesa somou, ao todo, 99 pontos, conseguindo novo bronze em Mundiais de elite, depois de ter sido terceira na corrida de scratch do campeonato do mundo de 2020, e conseguiu nova medalha para Portugal, menos de uma hora depois do terceiro lugar de Ivo Oliveira na perseguição individual.

O título mundial foi para a norte-americana Jennifer Valente, campeã olímpica do omnium em Tóquio 2020, em que Maria Martins foi sétima, somando 118 pontos, com a neerlandesa Maike van der Duin no segundo posto, com 109.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Antes o ciclista português Ivo Oliveira juntou um bronze na perseguição individual à prata que já tinha somado em 2018, nos Mundiais de pista de Saint-Quentin-en-Yvelines, com o italiano Filippo Ganna a voar para ouro e recorde mundial. O português de 26 anos cumpriu a prova com 4.08,738 minutos, melhor do que o britânico Dan Bigham, adversário pelo último lugar do pódio.

O título mundial, disputado numa final pelo ouro 100% italiana, foi para o recordista da Hora Filippo Ganna, que bateu o recorde do mundo para superar Jonathan Milan, fixando o novo máximo em 3.59,636. Quatro anos depois da primeira medalha em Mundiais de elite, Ivo Oliveira voltou a fazer história para o ciclismo português, voltando a mostrar ser um dos melhores do mundo nesta disciplina.

Depois de bater o recorde pessoal, agora fixado em 4.06,704 minutos, também a melhor marca de sempre, o esforço na final permitiu-lhe bater Bigham, que começou mais rápido, mas, a partir dos 2.000 metros, metade dos quatro quilómetros da disciplina, começou a ceder terreno.

Face ao antigo recordista da Hora, o ciclista natural de Vila Nova de Gaia estampou autoridade e ainda vai voltar à pista em Saint-Quentin-en-Yvelines, que será o palco dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Ao lado do irmão gémeo, Rui Oliveira, Ivo vai competir no domingo na disciplina olímpica do madison, feita para duplas, e também aí aponta aos primeiros lugares.

Portugal está representado em Saint-Quentin-en-Yvelines por Ivo Oliveira, Rui Oliveira, João Matias, Maria Martins e Daniela Campos, num Campeonato do Mundo que decorre até domingo no mesmo velódromo que vai acolher a especialidade nos Jogos Olímpicos Paris 2024.