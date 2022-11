Dragão vinga-se do Atlético e termina grupo na liderança

É caso para dizer que a vingança serviu-se fria. Depois na época passada o Atlético Madrid ter impedido o FC Porto de passar aos oitavos de final da Champions (venceu por 1-3 no Dragão), desta vez foram os dragões que deixaram os espanhóis sem um lugar na Liga Europa, vencendo esta terça-feira por 2-1 a equipa de Diego Simeone e garantindo o primeiro lugar do grupo B, que lhes concede o estatuto de cabeça de série no sorteio de segunda-feira. Uma liderança conquistada com a ajuda do Bayer Leverkusen, que empatou sem golos com o Club Brugge.

Um jogo que à partida parecia complicado, foi resolvido com facilidade ainda na primeira parte, perante um Atlético em profunda crise, que nem sequer vai à Liga Europa (ficou em último do grupo).

Privado de David Carmo e Uribe, castigados, Conceição apostou em Marcano para o eixo da defesa e em Grujic para o meio-campo, fazendo regressar à equipa Eustáquio para ocupar o lugar de Bruno Costa, que tinha sido titular contra o Santa Clara por impedimento do canadiano. No At. Madrid, o teimoso Diego Simeone apostou finalmente em João Félix, como que a premiar o português por no último jogo (derrota com o Cádiz) ter saltado do banco para bisar.

Foi tudo fácil demais para o FC Porto na primeira parte, perante um Atlético que parece uma caricatura daquele que num passado recente chegou a ser campeão espanhol e finalista da Champions. E logo aos cinco minutos, Taremi abriu o marcador, a corresponder na pequena área a uma assistência de Evanilson após boa jogada de Pepê - quinto golo do iraniano nos últimos quatro jogos na Liga dos Campeões.

O domínio do FC Porto era demasiado evidente e o segundo golo surgiu com naturalidade, já depois de Oblak ter impedido que Galeno festejasse. O brasileiro não marcou, mas deu a marcar aos 24", com uma assistência perfeita para Eustáquio (segundo golo na Champions).

Na segunda parte houve um bocadinho mais de Atlético e João Félix (sempre muito assobiado pelos adeptos portistas) deixou um aviso aos 60" para defesa fácil de Diogo Costa. Mas logo no minuto a seguir foi substituído.

As oportunidades foram-se repartindo numa e noutra baliza, mas sempre com o FC Porto mais perigoso, com destaque para um falhanço incrível de Evanilson aos 62". Os espanhóis ainda marcaram, aos 68". Mas o golo de Griezmann foi anulado porque antes houve uma falta de De Paul sobre Galeno.

Aos 83", duas boas intervenções seguidas de Oblak a remates de Taremi e Wendell voltaram a impedir o terceiro golo portista. Griezmann e Carrasco também desperdiçaram perto do fim boas oportunidades, a primeira por falta de pontaria, a segunda devido à atenção de Diogo Costa. E foi na sequência de um canto, já nos descontos, que os espanhóis reduziram, com um autogolo de Marcano.

O apito final chegou e além do primeiro lugar do grupo, o FC Porto encaixou mais 2,8 milhões de euros, aumentando para 60,3M o valor amealhado até aqui.

