Dragão à prova em Braga onde é proibido perder pontos

Sporting de Braga e FC Porto defrontam-se hoje na Cidade dos Arcebispos (18.00, SportTV1), num jogo onde está em luta o segundo lugar da I Liga (caso os dragões vençam ampliam a vantagem para cinco pontos, se perderem descem para terceiro com menos um), posto que vale o acesso direto à Liga dos Campeões do próximo ano e que promete ser uma luta intensa até ao final do Campeonato. E também as contas do título, num altura em que o Benfica é líder e com a vitória de ontem tem mais 11 pontos do que os dragões.

A história recente diz que os dragões sentem bastantes dificuldades nas deslocações ao campo do rival do Minho. Prova disso é o facto de não vencerem na Pedreira há quatro anos, contabilizando duas derrotas e três empates nos últimos cinco jogos (três no Campeonato e dois relativos à Taça de Portugal) ali disputados.

O último triunfo dos dragões em Braga remonta a março de 2019, uma vitória sofrida por 3-2, numa partida do Campeonato onde a equipa já na altura treinada por Sérgio Conceição esteve duas vezes em desvantagem, mas deu a volta ao rival, treinado por Abel Ferreira, com golos de Tiquinho Soares (bis) e Alex Telles, dois deles de grande penalidade. Pepe, Otávio e Manafá são os únicos resistentes da equipa dessa altura.

Para a partida de hoje, Sérgio Conceição tem duas baixas importantes e que à partida vão mesmo falhar o jogo. Pepe e João Mário continuam a recuperar de lesões e estão entregues ao departamento clínico. À semelhança do que aconteceu no jogo de quarta-feira da Champions, com o Inter Milão, Fábio Cardoso deve formar dupla com Marcano no eixo defensivo e Pepê recuar para o lado direito da defesa. Ainda em relação à partida da Liga dos Campeões, há a registar o regresso de Otávio, que cumpriu um jogo de castigo diante dos italianos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, espera muitas dificuldades na partida de hoje e deixou grandes elogios ao rival. "Será mais um jogo, entre as dez finais que temos para o final do Campeonato. É contra um adversário que está diretamente envolvido connosco naquilo que é a disputa pelos primeiros lugares e espero um FC Porto forte. Considero que este FC Porto é provavelmente a equipa mais combativa deste campeonato. Temos de ter coragem para igualar essa combatividade", disse.

O técnico dos arsenalistas confirmou ainda que recebeu convites de clubes da Arábia Saudita, mas garantiu que o seu pensamento está no clube minhoto. "Não são rumores, é uma verdade. Fui convidado, mas sei o que tive que esperar para aqui chegar aqui e quero levar este projeto até ao fim. Comprometi-me com ele e também com os jogadores. Por isso recusei uma proposta há muito pouco tempo".

Niakaté e Paulo Oliveira estão recuperados das lesões e por isso integraram o lote de convocados.

Sérgio Conceição, como tem sido hábito nos últimos tempos nos jogos internos, não deu a habitual conferência de imprensa.

nuno.fernandes@dn.pt