Dormir às portas do Estádio da Luz por um bilhete para o jogo do título

Dormir às portas do Estádio da Luz foi a forma que alguns adeptos do Benfica encontraram para garantir um bilhete para o jogo do título, frente ao Santa Clara, no próximo sábado (18.00). Munidos de comida, cadeiras, mantas e até mesas, os primeiros da fila chegaram por volta das 01.30 da manhã e esperaram quase nove horas ao frio e à chuva para ver abrir a bilheteira.

Quando abriram as portas já a fila dava volta ao recinto. O primeiro ingresso para o jogo que pode dar o 38.º campeonato às águias foi vendido às 10.04 e em menos de duas horas e meia, os ingressos "ficaram temporariamente esgotados", segundo o clube liderado por Rui Costa. E mesmo quem tentou adquirir bilhete online esperou mais de uma hora pela sua vez.

A oferta era escassa, uma vez que a maior parte da lotação do Estádio da Luz está garantida através dos lugares anuais (Red Pass) e nem o preço - varia entre os 25 e os 75 euros - afastou os interessados. O grito de contentamento de quem saía com o bilhete na mão e o exibia co orgulho contratou com a frustração de quem os viu esgotar antes de lá chegar.

Para esses resta a possibilidade de os conseguir junto dos adeptos que tenham bilhetes de época, caso ainda os coloquem à venda numa espécie de revenda autorizada. Estes bilhetes estarão disponíveis apenas para sócios do clube e a partir das 10.00 de amanhã (quinta-feira).

Nas redes sociais proliferam os post de adeptos a relatar a epopeia para comseguir um ingresso. Um deles agradece à mãe pelas três horas na fila e hora e meio de deslocação para lhe arranjar uma entrada. Também nas redes sociais multiplicam-se em apelos contra a especulação, mas o mercado negro já começou a funcionar e horas depois de terem esgotada já havia ingressos à venda na OLX e outras plataformas digitais por 125 euros. Já os anúncios de venda de camisolas alusivas ao 38.º título benfiquista multiplicam-se e custam 15 e 20 euros.

Quatro anos depois da última conquista, com por Bruno Lage em 2019-20, a equipa encarnada, agora liderada por Roger Schmidt lidera o campeonato, com mais dois pontos do que o FC Porto e pode ser campeã com um empate na 34.ª e última jornada da I Liga, frente ao já despromovidos açorianos, uma vez que, para além de um triunfo sobre o Vitória de Guimarães, o FC Porto teria de reduzir uma diferença abismal de golos, que é de 11 golos.

