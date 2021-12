Dominic Thiem falha Open da Austrália

O tenista austríaco Dominic Thiem não vai participar no Open da Austrália, para recuperar totalmente da lesão no pulso direito, anunciou esta terça-feira o antigo número três mundial nas redes sociais.

"Após umas férias curtas, eu e a minha equipa analisámos a situação e decidimos fazer algumas alterações no meu calendário de início de temporada. Começarei a temporada na América do Sul, no Open de Córdoba, na Argentina, no fim de janeiro, pelo que não irei jogar o Open da Austrália", escreveu o atual 15.º tenista mundial.

Finalista em Melbourne Park em 2020, Thiem esclareceu que o seu pulso está numa "condição ótima" e que está a treinar "normalmente, com uma intensidade boa", mas explicou que a decisão de falhar o primeiro 'Grand Slam' da época, que decorre entre 17 e 30 de janeiro, é a "certa" para poder ter "um bom regresso à competição".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O austríaco, de 28 anos, não joga desde que se lesionou no pulso direito no torneio de Maiorca, em meados de junho.

O vencedor do Open dos Estados Unidos de 2020 tinha previsto participar no torneio de exibição de Abu Dhabi, mas acabou por desistir devido a uma constipação, que o levou também a renunciar à presença na ATP Cup, que arranca no sábado, e do torneio de Sydney.