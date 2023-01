Djokovic magoado pela ausência do pai na final do Open da Austrália

"Dói-lhe a ele e a mim". Foi assim que Novak Djokovic reagiu à ausência do pai, este domingo, no jogo que ditou a sua vitória no Open da Austrália. Após uma controvérsia por ter posado com fãs que ostentavam uma bandeira russa, Srdjan Djokovic não assistiu ao vivo à final do filho contra Stefanos Tsitsipas na Rod Laver Arena, onde conquistou o 22º título de Grand Slam.

O lugar ao lado da mãe de Djokovic, geralmente ocupado por Srdjan, estava vazio.

"Nós dois concordamos que provavelmente seria melhor que ele não estivesse lá", disse Djokovic após vencer o décimo título do Open da Austrália.

"Isso dói-lhe muito a ele e a mim porque são momentos especiais, únicos que quem sabe se se repetem. Não foi fácil para ele. Eu vi-o depois do jogo e ele não estava a sentir-se muito bem, digamos. Ele ficou feliz em abraçar-me, mas pude ver que estava um pouco triste", acrescentou.

"No final, tivemos um final feliz", rematou Djokovic, de 35 anos.

O pai do tenista também já tinha faltado às semifinais depois de enfrentar pedidos, lideradas pela Ucrânia, para ser banido do Grand Slam em Melbourne Park.

Um vídeo publicado numa conta pró-Rússia no YouTube na quinta-feira mostrou-o a posar com um homem a segurar uma bandeira russa com o rosto do presidente Vladimir Putin.

O vídeo foi legendado: "O pai de Novak Djokovic faz uma declaração política ousada".

Posteriormente, Djokovic defendeu o pai, dizendo que houve uma "má interpretação" das imagens e que não houve intenção de feri-lo.

O embaixador da Ucrânia na Austrália, Vasyl Myroshnychenko, pediu que Srdjan Djokovic perdesse seu passe para o estádio.