Djokovic vence Wimbledon e iguala Federer e Nadal com 20 títulos do Grand Slam

Novak Djokovic venceu o seu 20º título de Grand Slam e o sexto troféu em Wimbledon, este domingo, com uma vitória por quatro sets sobre Matteo Berrettini, de Itália.

O número um do mundo triunfou por 6-7 (4/7), 6-4, 6-4, 6-3 para igualar os 20 majors de Roger Federer e Rafael Nadal.

A vitória também o colocou a um passo apenas do primeiro Grand Slam do calendário - o feito de vencer todos os quatro majors num mesmo ano - desde 1969.

Apontado como o grande favorito ao triunfo no All England Club, o número um mundial não defraudou as expectativas e superou o transalpino, nono colocado no 'ranking' ATP, em quatro 'sets', ao fim de três horas e 27 minutos.

Depois de ter sido surpreendido na primeira partida, em que desperdiçou a liderança por 5-2 e cedeu no 'tiebreak', o vencedor das últimas três edições elevou o nível do seu jogo e alcançou uma vantagem de 4-0 no segundo parcial, ao quebrar o serviço do adversário, de 25 anos, em duas ocasiões.

Apesar de ter sofrido uma quebra de serviço no nono jogo e de só ter fechado ao quarto 'set point' que dispôs, o tenista de Belgrado conseguiu restabelecer a igualdade no marcador, recolocando em 'sentido' Berrettini, que disputava a primeira final num 'major' e poderia tornar-se o primeiro italiano a conquistar Wimbledon.

Na terceira partida, bastou um 'break' no terceiro jogo para o sérvio, de 34 anos, se colocar em vantagem por dois 'sets' a um, antes de encerrar a discussão pelo troféu com uma quebra de serviço no sétimo jogo do quarto parcial e vencer o duelo no terceiro 'match point'.

em atualização