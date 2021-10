Direção do Benfica vai avaliar intenções de John Textor

O Benfica solicitou "informação adicional" ao investidor americano John Textor "sobre as intenções que tem" para se tornar acionista da SAD encarnada. Esta é a conclusão do comunicado do clube da Luz após a reunião entre o empresário e os vice-presidentes Jaime Antunes e Luís Mendes, que estava marcada desde a semana passada.

A direção do Benfica revela ainda que irá ser "objeto de avaliação e análise" o conteúdo da informação que será enviada.

Refira-se que John Textor tinha um contrato de promessa de compra e venda com o empresário José António dos Santos para a aquisição das ações da SAD do Benfica, mas suspendeu a operação devido ao ato eleitoral no Benfica, na sequência da detenção do ex-presidente Luís Filipe Vieira por ser suspeito no processo Cartão Vermelho.

O investidor americano disse várias vezes que pretendia encontrar-se com os dirigentes do Benfica para explicar as suas intenções, o que aconteceu na manhã desta quinta-feira.

Eis o comunicado na íntegra:

"O Presidente do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, deu as boas-vindas esta manhã no Estádio da Luz ao Sr. John Textor, que teve posteriormente uma reunião de trabalho com dois vice-presidentes do Clube.

O encontro decorreu de forma cordial e o Sr. John Textor ficou de enviar informação adicional sobre as intenções que tem para o Benfica, para posteriormente serem objeto de avaliação e análise por parte da Direção.

Não está prevista, por agora, qualquer nova reunião com o Sr. John Textor."