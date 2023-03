Diogo Ribeiro garante presença em Paris 2024 com recorde nacional nos 50 metros livres

Diogo Ribeiro bateu o recorde nacional dos 50 metros livres esta quinta-feira e garantiu já os mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e para o Mundial de Fukoka. O nadador benfiquista, de 18 anos, realizou o melhor tempo das eliminatórias, com 21,87 segundos, superando o anterior máximo de Portugal fixado por Miguel Nascimento, em setembro de 2022, em Oeiras.

O segundo tempo foi obtido pelo ucraniano Andrii Govorov, a nadar pelo Vitória SC, com 21,98 segundos, marca que também é mínimo para o Mundial.

Miguel nascimento, também do Benfica, assegurou o terceiro tempo das eliminatórias, ficando a três centésimos dos mínimos olímpicos com 21,99 segundos. O registo confirma mínimos para o Mundial de Fukoka. O quarto registo foi obtido pelo benfiquista Miguel Marques, com 22,70, marca que é mínimo para o Europeu de Juniores.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os Jogos Santa Casa - Open de Portugal Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos Madeira 2023 decorrem no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal de 30 de março a 2 de abril.