Diogo Dalot já se juntou à seleção portuguesa

O jovem lateral, de 22 anos, chegou esta noite à unidade hoteleira em que está instalada a comitiva lusa, na ilha Margarida, Budapeste, juntando-se aos restantes jogadores chamados pelo selecionador Fernando Santos para a fase final da competição.

Dalot substituiu João Cancelo nas opções da seleção nacional, depois de o jogador do Manchester City ter sido dispensado, face ao teste com resultado positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Depois de conhecido o resultado do teste rápido antigénio efetuado no sábado, o lateral-direito do campeão inglês teve novo resultado positivo no teste RT-PCR, sendo que os restantes jogadores e elementos da comitiva lusa tiveram testes negativos, de acordo com a nota divulgada hoje pela FPF.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta é a primeira vez que Dalot é chamado à seleção principal de Portugal, poucos dias após ter ajudado os sub-21 lusos a atingirem a final do Europeu da categoria, na qual perderam com a Alemanha, por 1-0, em Ljubljana, na Eslovénia.

Na última temporada, o lateral formado no FC Porto representou os italianos do AC Milan, por empréstimo do Manchester United, tendo somado 33 encontros e dois golos pelos 'rossoneri', que estão a tentar prolongar a cedência junto dos ingleses por mais uma época.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, a partir das 17:00 (hora de Lisboa).

Seguem-se os encontros com os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e com os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.